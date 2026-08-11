Ormanlar İçin Sürekli Denetim

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve yasa dışı müdahalelerin önlenmesi amacıyla 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor.

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda gerçekleştirdikleri devriyelerle bölgeyi kontrol ederken, usulsüzlük ve yasa dışı müdahalelere karşı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı da ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü, ormanların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek vatandaşları ormanlık alanlarda daha duyarlı olmaya çağırdı.