Sakarya'da Karasu ve Kocaali'de 4 spor alanı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Sakarya'da Karasu ve Kocaali'de 4 spor alanı için çalışmalar sürüyor

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Sakarya\'da Karasu ve Kocaali\'de 4 spor alanı için çalışmalar sürüyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu ve Kocaali'deki 3 mahallede 4 yeni spor alanının yapımını sürdürüyor. Kazı ve dolgu tamamlanıp çevre beton imalatına geçilen tesislerde futbol, mini futbol ile basketbol-voleybol sahaları inşa ediliyor.

Sakarya'nın 2 ilçesinde 3 farklı mahallede 4 yeni spor alanının yapımına devam ediliyor. Kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanan tesislerde çevre beton imalatlarında sona doğru yaklaşıldı.

Kent genelinde yeni spor tesislerini hayata geçiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki projelere hız verdi. Bu kapsamda Kocaali Yayla Mahallesi'nde 30 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda futbol sahası ile 17,5 metre genişliğe ve 31,5 metre uzunluğa sahip basketbol ve voleybol sahasının inşası sürüyor. Karasu ilçesindeki çalışmalarda da ilerleme kaydedildi. İlçeye bağlı Aşağıaziziye Mahallesi'nde 10 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda mini futbol sahası inşa ediliyor. Aşağıincilli Mahallesi'nde ise yine aynı ölçülerde bir mini futbol sahası ile 17,5 metre genişliğinde ve 31,5 metre uzunluğunda basketbol ve voleybol sahasının yapımı devam ediyor. Ekiplerin alandaki kazı ve dolgu süreçlerini tamamladığı projelerde çevre beton imalatı aşamasına geçildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Karasu ve Kocaali'de 4 spor alanı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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