Sakarya Sapanca'da mantar toplayanların aracının önünde 1 boz ayı ve 2 yavrusu koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Sapanca'da mantar toplayanların aracının önünde 1 boz ayı ve 2 yavrusu koştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Sapanca\'da mantar toplayanların aracının önünde 1 boz ayı ve 2 yavrusu koştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Sapanca'da mantar toplayan vatandaşlar, yayla yolunda araçla ilerlerken 1 boz ayı ve 2 yavrusuyla karşılaştı. Aracın önünde bir süre koşan ayı ailesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; bir kişinin 'Ben daha bu ormana gelmem' tepkisi tebessüm ettirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mantar toplamak yayla yolunda araçları ile seyir eden vatandaşlar, 1 boz ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Aracın önünde bir süre koşan ayı ailesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, vatandaşların tepkileri tebessüm ettirdi.

Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylasına doğru mantar toplamak için ormanlık alandaki toprak yol üzerinde seyir halinde olan vatandaşlar, araçlarıyla ilerledikleri sırada ağaçların arasından yola aniden çıkan bir boz ayı ve iki yavrusu ile karşılaştı. Doğanın beklenmedik sürprizi karşısında hayret yaşayan vatandaşlar, bir süre aracın önünde koşan ayı ailesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aracın ışığında ilerleyen ayıların görüntülendiği anlarda, araç içindeki vatandaşların dialoğu ve bir kişinin "Ben daha bu ormana gelmem" şeklindeki tepkisi tebessüm ettirdi.

Bir süre otomobilin önünde ilerleyen anne ayı ve yavruları, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuHayvanlarSakaryaSapancaOrmanaGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
00:34
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
23:48
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 01:10:11. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya Sapanca'da mantar toplayanların aracının önünde 1 boz ayı ve 2 yavrusu koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei