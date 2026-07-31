Samsun\'da Dronlu Deniz Denetimleri

Samsun'un Terme ilçesinde denizel biyoçeşitliliği ve su ürünleri kaynaklarını korumaya yönelik yürütülen ortak denetimlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla dron destekli saha taraması gerçekleştirdi.

İncelemeler sonucunda sahipsiz olduğu belirlenen 5 adet trol kapısına el konulurken, yetkililer denizlerin ve su altı ekosisteminin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Denizlerdeki mücadelenin yanı sıra karada ve iç sularda da bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi ve Sivaslılar Mahallesi sınırlarında amatör balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tatlısu kefali avlayan amatör balıkçılarla bir araya gelen ekipler, mevzuat ve avlanma kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekipler, temel amacın cezai işlem uygulamak değil, bilinçli avcılığı teşvik ederek doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti. Denetimlerde doğal yaşamın korunması için tüm vatandaşlar kurallara uymaya ve doğaya sahip çıkmaya davet edildi.