Samsun'da mavi bayrak sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da mavi bayrak sayısı 19'a yükseldi

Samsun\'da mavi bayrak sayısı 19\'a yükseldi
29.05.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun, mavi bayraklı plaj sayısını 19'a çıkararak Karadeniz'in en çok mavi bayrağa sahip şehri oldu.

SAMSUN (İHA) – Uzun, temiz ve güvenli sahilleri ile Karadeniz'in Maldivleri olarak nitelendirilen Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 13'ten 19'a yükseldi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre Samsun'da geçen yıl 13 olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yaza girmeden önce 19'a yükseldi. Samsun'daki mavi bayraklı plajlara son incelemeler sonrasında Körfez, İncesu, Mercan, Altınkum, Fener ve Zilfansuyu Plajları da katıldı.

Samsun'daki mavi bayraklı plajların 15'i Atakum, 1'i İlkadım, 2'si ise Terme ve 1'i de Yakakent ilçesinde yer alıyor. Samsun'daki mavi bayraklı plajlardan Körfez Plajı, İncesu Plajı, Mercan Plajı, Altınkum Plajı, Palmiye Plajı, Golf Plajı, OMTEL Plajı, Körfez Plajı, İnci Plajı, İncesu Plajı, Denizevleri Plajı, Dantel Plajı, Nazar Plajı, Denizkızı Plajı ve Gençlik Plajı Atakum ilçesinde; Miliç Çevre Eğitim Plajı ile Karavan Kampı Plajı ise Terme ilçesinde; Fener Plajı İlkadım ilçesinde ve Zilfansuyu Plajı da Yakakent ilçesinde bulunuyor.

Yaza girmeden mavi bayrak sayısını 19'a yükselten Samsun, yerli ve yabancı turistleri Karadeniz'in serin sularında ağırlamak için gün sayıyor. Öte yandan Karadeniz'deki en çok mavi bayraklı plajına sahip olan Samsun; Antalya, Muğla, Balıkesir, Aydın ve İzmir'in ardından Türkiye'de en çok mavi bayraklı plajı buluna şehir olarak da dikkat çekiyor.

Mavi Bayrak; bir plajın yüksek çevre, güvenlik, temizlik ve hijyen standartlarına sahip olduğunu kanıtlayan uluslararası bir eko-etiket olarak kabul ediliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karadeniz, Samsun, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da mavi bayrak sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
10:10
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:36:07. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da mavi bayrak sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.