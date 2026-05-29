Kavak\'ta etkili olan yağışlar yolları dereye çevirdi

29.05.2026 15:19  Güncelleme: 15:28
Samsun'un Kavak ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağışlar, Mert Mahallesi'nde küçük çaplı sele yol açtı. Yamaçlardan akan sular şelaleyi andırırken, mahalle yolu dereye döndü. Muhtar İsmet Bat, birkaç mısır tarlasının zarar gördüğünü, can kaybı olmadığını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Kavak ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağışlar, bazı mahallelerde yolları dereye çevirirken, yamaçlardan akan sular da şelaleyi çağrıştırdı.

Kavak ilçesinde birkaç gündür devam eden yağışlar zaman zaman etkisini artırıyor. Dün akşam saatlerinde yağmurun şiddetini artırdığı anlarda Mert Mahallesi'ne gelen yağmur suları küçük çaplı sele dönüştü. Yamaçlardan akan sular şelaleyi çağrıştırırken, mahalle yolundan ise dere gibi su aktı. Mahallenin suyla kaplandığı anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Bazı mahalle sakinleri şelaleyi andıran sel sularının önünde poz verirken, bazıları da sel sularının arasından koştu. Tehlikeli hareketlerde bulunan mahalle sakinlerini, o anları videoya alan kişiler uyardı.

Dün etkili olan selin ardından bilgi veren Mert Mahallesi Muhtarı İsmet Bat, "Birkaç gündür yağışlar etkili oluyor. Dün akşam saatlerine yakın bir anda sel bastırdı. Köyümüzde 80 hane var. Hayvanlarda zarar olmadı ancak birkaç mısır tarlası selden olumsuz etkilendi. Bugün de belediye ekipleri tarafından gerekli çalışmalar yapıldı. Yağmur dünkü gibi olmasa da devam ediyor. Sadece bazı yollarda selin getirdiği yabancı maddeler var. Onları da belediye ekipleri temizleyecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

14:49
14:44
14:43
14:26
14:07
13:33
