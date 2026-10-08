Samsun\'da şimşekler geceyi aydınlattı, ardından 30 dakika yağmur etkili oldu

Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı, ardından 30 dakika yağmur etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı; şimşekler farklı noktalardan görüldü ve görüntüleri kameraya yansıdı. Ardından kentte yaklaşık 30 dakika boyunca yağmur etkili oldu, yağışın ardından hava yeniden sakinleşti.
Samsun'da akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Kentte akşam saatlerinde gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler, farklı noktalardan görüldü. Şimşeklerin oluşturduğu görüntüler kameraya yansırken, ardından kentte yaklaşık 30 dakika boyunca yağmur etkili oldu. Yağışın ardından hava yeniden sakinleşti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?