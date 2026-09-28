Samsun Salıpazarı\'nda 65 metrelik köprü Tekin\'e göre cami cemaatini 25 kişiye çıkardı

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karacaören Mahallesi'nde, vatandaşların camiye daha rahat ulaşabilmesi amacıyla 3 yıl önce yapılan 65 metre uzunluğundaki asma köprü, hem mahalle sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mahalle sakini Selahattin Tekin'in öncülüğünde vatandaşların desteğiyle yapılan köprü, yemyeşil doğası ve yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Köprüden geçenler heyecanlı anlar yaşarken, bölgeyi ziyaret edenler de manzaranın tadını çıkarıyor.

"Gelen gidenleri görünce çok mutlu oluyorum"

Köprünün yapımına öncülük eden Selahattin Tekin, köprüyü vatandaşların camiye daha rahat ulaşabilmesi için yaptığını belirterek, "Köprüyü vatandaşların camiye gitmesi için yaptım. 3 senede bitti. Boyanacak ve biraz daha sallanmaması için çalışma yapacağım. İnsanlar buraya geliyor. Evimde oturuyorum ve gelen gidenleri izliyorum. Görünce çok mutlu oluyorum" dedi.

Köprünün camiye ilgiyi de artırdığını söyleyen Tekin, "Bu camide bir kişi vardı ve şimdi her akşam 25 kişi oluyoruz. Buraya yapımında kadınlar bile yardım etti" ifadelerini kullandı.