Samsun Valiliği'nden Yaz Uyarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Valiliği'nden Yaz Uyarıları

Samsun Valiliği\'nden Yaz Uyarıları
27.06.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valilik, orman yangınları ve rip akıntıları konusunda vatandaşları uyardı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, yaz aylarında artan orman yangınları ve boğulmalara neden olan rip akıntısı nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten orman yangınlarıyla ilgili yapılan uyarıda, "Orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı nedenlerle çıktığını biliyor musunuz? Sigara izmaritlerini yere atmayın. Pet ve cam şişeleri doğaya bırakmayın. Kamp ve piknik için ateş yakmayın ve anız yakmayın. Ormanda ateş veya duman görürseniz hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın" ifadeleri yer aldı.

Boğulmalara neden olan rip akıntısı hakkında da uyarılarda bulunan valilik, "Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte artan boğulma vakalarında, çeken (rip) akıntıların da kritik bir payı vardır" diyerek, rip akıntısının ne olduğunu ve akıntıya kapılan vatandaşların ne yapması gerektiğini içeren bir video paylaştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Samsun Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun Valiliği'nden Yaz Uyarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı
Kulüpler Birliği’nden yabancı kuralı açıklaması Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan yeşil dönüşüm mesajı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı
Kadir İnanır hayatını kaybetti Kadir İnanır hayatını kaybetti
Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı

16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı “yapay zeka“ diye savundu
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı "yapay zeka" diye savundu
15:48
AK Parti’de toplu rozet töreni İzmir’de 370 kişi aynı anda partiye katıldı
AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 17:28:18. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Valiliği'nden Yaz Uyarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.