Şaphane\'de Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İnceğiz köyü ile ilçe merkezi arasındaki yol yapım ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, İnceğiz Köyü-Şaphane arasındaki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında çalışmaların ilerleyişini değerlendiren Kaymakam Boztaş, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti. Boztaş, sahada görev yapan personele de çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA