Şehit Ergün Köncü'nün adı İzmit'te park ve anıtla yaşatılacak
Şehit Ergün Köncü'nün adı İzmit'te park ve anıtla yaşatılacak

Şehit Ergün Köncü\'nün adı İzmit\'te park ve anıtla yaşatılacak
18.04.2026 11:20  Güncelleme: 11:21
İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Şehit Ergün Köncü Caddesi, asfalt serimi ve çevre düzenlemeleriyle modern, güvenli ve estetik görünüme kavuşurken, bölgede şehidin adını yaşatacak park ve anıt çalışması da sürdürülüyor.

İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Şehit Ergün Köncü Caddesi, asfalt serimi ve çevre düzenlemeleriyle modern, güvenli ve estetik görünüme kavuşurken, bölgede şehidin adını yaşatacak park ve anıt çalışması da sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde alt ve üstyapısı çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir şimdi de 1994 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Er Ergün Köncü'nün adını yaşatacak park ve anıt inşa ediyor. Hayata geçirilecek park ve anıt çalışmasıyla şehidin hatırası gelecek nesillere aktarılacak. Park ve anıt ile Şehit Ergün Köncü'nün adı yaşatılırken, vatandaşlar da şehidimizin hatırasını anabileceği anlamlı alana sahip olmuş olacak. Yol ve Bakım Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan park ve anıt ile Şehit Ergün Köncü'nün adı, yaşadığı şehirde kalıcı eserle gelecek nesillere aktarılmış olacak.

Altyapı ve enerji sistemleri yenilendi

Estetik görünüme kavuşan 850 metre uzunluğundaki Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde 5 bin ton asfalt serimi yapıldı. Cadde üzerinde bulunan beton aydınlatma direkleri kaldırılırken, elektrik hatları yer altına alındı. Caddede 37 dekoratif aydınlatma direğinin montajı gerçekleştirildi. Enerji verimliliğini artırmak, yüksek gerilim hattını düşük gerilime dönüştürecek modüler hücreli transformatör binası inşa edildi. Kullanım ömrünü tamamlayan trafo ve orta gerilim hücreleri de elektrik enerjisi sağlayan 1600kVA kapasiteli yeni trafo binası ile yenilendi.

Yaya ve iletişim altyapısı güçlendi

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, İSU'nun altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgede hummalı üstyapı düzenlemesi gerçekleştirdi. Cadde, yenilenen altyapısı ve modern üstyapısıyla daha güvenli, estetik ve konforlu hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. 40 metreküp betonarme duvar örülerek yaya kaldırımları genişletildi ve yaya güvenliği sağlandı. Ayrıca 2 bin metre fiber optik altyapı döşenerek iletişim altyapısı güçlendirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Şehit Ergün Köncü'nün adı İzmit'te park ve anıtla yaşatılacak - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:26:02.
SON DAKİKA: Şehit Ergün Köncü'nün adı İzmit'te park ve anıtla yaşatılacak - Son Dakika
