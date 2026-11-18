Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları ve kaldırımları yenilemek için güçlerini birleştirdi. Göktaşlı, Saruhan, Adakale ve Gediz mahallelerinde devam eden çalışmalarda kaldırımlar ve parke taşları Şehzadeler Belediyesi, asfalt yollar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçede altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolların ve kaldırımların yenilenmesi için ortak çalışma başlattı. Elektrik ve internet hatlarının yer altına alınması sırasında zarar gören üst yapının onarılması amacıyla yürütülen çalışmalar, 4 mahallede devam ediyor.

Şehzadeler ilçesine bağlı Göktaşlı, Saruhan, Adakale ve Gediz mahallelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, altyapı firmalarının faaliyetleri nedeniyle bozulan kaldırımlar ve parke taşları Şehzadeler Belediyesi ekiplerince yenileniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise bölgelerdeki asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte çalışma alanlarını ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Şimşek, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için üst yapı çalışmalarına hızlı şekilde başladıklarını belirtti.

Elektrik ve internet hatlarının yer altına alınması çalışmalarının ardından belediyelerin koordineli şekilde hareket ettiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, "Elektrik ve internet hizmeti veren firmalar Manisa'daki hatlarını yer altına alıyor. Daha sonra ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Şehzadeler Belediyesi olarak üst yapı çalışmalarını yapıyoruz. Firmaların ekipleri çalışmalarını bitirir bitirmez biz de halkımızı mağdur etmemek için hemen işe koyuluyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak bozulan kaldırımları ve parke taşlarını yeniliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi de asfalt yenilemesi yapıyor." dedi.

İki belediyenin iş birliğiyle yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla 4 mahallede altyapı faaliyetleri nedeniyle bozulan yolların ve kaldırımların yenilenmesi hedefleniyor.