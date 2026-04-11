Sivas'ta Domuz Sürüsü Ekili Araziyi Tehdit Ediyor
Sivas'ta Domuz Sürüsü Ekili Araziyi Tehdit Ediyor

11.04.2026 11:32
Sivas'ta genç çiftçi, ekili arazisine zarar veren domuz sürüsünü görüntüledi ve önlem istedi.

Sivas'ta sürü halinde dolaşan domuzlar, genç çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde ekili arazisine gübre atmaya giden Muhammed Efe Uçar, arazide domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 25 domuzdan oluşan sürüyü cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen genç çiftçi, ekili arazisine de zarar veren domuzları traktörünün kornası ile korkutup kaçırmayı başardı. Sürü halinde koşarak uzaklaşan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

"Domuzlar mahsullerimize zarar vermeye başlamıştı"

Domuzların sıklıkla görülmeye başladığını ifade eden Uçar, "Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde yaşıyorum. Mahsullerimize gübre atmak için tarlamıza gittiğimizde yaklaşık 25 tane domuzdan oluşan bir sürü gördüm. Gördüğüm bu domuzlar mahsullerimize zarar vermeye başladı. Devlet büyüklerimizden bunun için bir önlem almalarını talep ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Yıldızeli, Ekonomi, Sivas, Çevre, Doğa, Son Dakika

