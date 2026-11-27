Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazilerinde hasat öncesi pestisit denetimleri ve bitki sağlığı kontrolleri sürdürülüyor; güvenilir gıda ve sağlıklı üretim için saha çalışmaları devam ediyor.

Hasat öncesi pestisit denetimleri ile bitki sağlığı kontrolleri, tarımsal üretimde güvenilirliğin sağlanması ve bitki sağlığının korunması amacıyla sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarındaki saha çalışmaları kapsamında hasat öncesi pestisit denetimlerini ve bitki sağlığı kontrollerini titizlikle yürütüyor. Tarımsal üretim alanlarında yapılan kontrollerle üretim süreci takip ediliyor ve sağlıklı ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlçe Müdürlüğünün paylaşımında, sağlıklı ve güvenilir tarımsal üretim için sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.