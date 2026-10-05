Tekirdağ Hayrabolu'da 96 üreticiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Hayrabolu'da 96 üreticiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Hayrabolu\'da 96 üreticiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Hayrabolu'da TAKE Projeleri kapsamında 96 üreticiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı. Üreticilere 10'ar kilogramdan toplam 960 kilogram tohum teslim edilirken, girdi maliyetlerinin azaltılması ve kanola üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 96 çiftçiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen kanola tohumu dağıtım töreni, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde düzenlendi.

TAKE Projesi kapsamında gerçekleştirilen destekle, 96 üreticiye 10'ar kilogram olmak üzere toplam 960 kilogram kanola tohumu teslim edildi. Tohumların yüzde 50'si devlet hibesiyle karşılanırken, proje ile üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve bölgede kanola üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hayrabolu'da tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan kanolanın, özellikle ayçiçeğine alternatif ürün olarak öne çıktığı belirtilirken, destek kapsamında üreticilerin farklı ürünlere yönlendirilmesi ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Törende üreticilerle bir araya gelen yetkililer, dağıtılan tohumların hayırlı ve bereketli bir üretim sezonuna vesile olması temennisinde bulundu.

Törene Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Çerkezmüsellim Mahalle Muhtarı Hasan Aksu ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikHayraboluTekirdağEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Putin’den savaşın seyrini değiştirecek adım “General Armageddon“ geri dönüyor Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! "General Armageddon" geri dönüyor
Gemlik’teki çifte ölümde korkunç gerçek Komşuları gözaltında Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı
16:33
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu’na Bahçeli’den destek: Yalnız değilsin
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
16:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
15:47
İşte Yasin Kol’un ifadesi Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
15:39
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
15:30
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı
Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 17:36:26. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Hayrabolu'da 96 üreticiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei