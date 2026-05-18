Başkan Yazıcıoğlu\'ndan yıkımı gerçekleştirilen ÇEDAŞ köprüsü yerine yeni köprü müjdesi

18.05.2026 16:20  Güncelleme: 16:24
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilırmak'taki taşkın riskine karşı kontrollü şekilde yıkım çalışmaları sürdürülen ÇEDAŞ Köprüsü'nün yerine, standartlara uygun yeni bir köprü inşa edileceğini açıkladı.

Yoğun yağışlar nedeniyle debisi yükselen Yeşilırmak'ta risk oluşturduğu belirlenen ÇEDAŞ Köprüsü'nde yıkım çalışmaları devam ederken, Tokat Belediyesi bir yandan da yeni köprü için çalışmalarını başlattı. Bölgede Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ve belediye başkan yardımcılarıyla birlikte incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yapılacak yeni köprünün Devlet Su İşleri standartlarına uygun şekilde projelendirileceğini belirterek, "Yükseklik bakımından standartlara uygun olmayan ÇEDAŞ Köprüsü'nde yıkım çalışmalarımız devam ediyor. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider'le yaptığımız görüşmeler sonrasında, Bakanlığımızın destekleriyle aynı bölgede standartlara ve Yeşilırmak'ın yapısına uygun yeni köprümüzün yapımına başlayacağız. Bakan beyin özellikle talimatı bu yönde. İnşallah buraya daha sağlıklı, daha güvenli ve modern bir köprüyü en kısa sürede kazandırmış olacağız" dedi.

DSİ onayıyla yeni köprü yapılacak

Yeni yapılacak köprünün, Devlet Su İşleri'nin onaylanacağı proje doğrultusunda inşa edileceğini ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, süreçte destek veren isimlere teşekkür ederek, "Bugün çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Devlet Su İşleri Müdürlüğümüzün talimatıyla yeni köprümüzün yapımına başlanılacak. Vatandaşlarımız endişe duymasın. Bizzat Sayın Bakanımızın talimatıyla yapılacak. Yeni yapılacak köprümüze verdikleri desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider'e ve Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta'ya hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

