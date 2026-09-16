Tunceli Çemişgezek\'te köy yollarına sıcak asfalt serildi, halk memnun

Tunceli'de ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları kapsamında il genelinde olduğu gibi Çemişgezek ilçesinde de yürütülen yol yapım çalışmaları ilçe halkında memnuniyet yaşattı.

Tunceli Valiliğinin öncülüğü, Çemişgezek Kaymakamlığının koordinasyonu ve İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Çemişgezek Ova Grup Köy Yolu başta olmak üzere, yolu sorunlu olan bazı köy yollarında sıcak asfalt serimi yapıldı. Yollar modern ve güvenli ulaşım standardına kavuştu.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün öncülüğünde, İl Özel İdaresi'nin asfalt plentinin, mobil konkasör tesisinin ve yeni iş makinelerinin devreye alınmasıyla il genelinde başlatılan yol seferberliği kapsamında bu yıl 120 kilometre sıcak asfalt hedefi doğrultusunda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede Çemişgezek Ova Grup Köy Yolu başta olmak üzere, yolu sorunlu olan bazı köy yollarında sıcak asfalt serimi yapıldı. Yollar modern ve güvenli ulaşım standardına kavuştu. Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük'ün de koordine ederek, ilçede takip ettiği sıcak asfalt çalışmaları bölge halkına memnuniyet yaşatırken, vatandaşlar yapılan hizmetlerin bölgede ulaşımı rahatlattığını ifade etti.

"Bu yollar bizim için adeta tarihi bir dönüşüm"

Yapılan yolların tarihi bir dönüşüm olduğunu belirten vatandaşlardan Önder Altan, "Yolun medeniyet olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Eski yol ile yeni yol arasında dağlar kadar fark var. Bu yatırım bölgemiz için çok önemli. Bu yollar bizim için adeta tarihi bir dönüşüm. Bu yola ilk girdiğimde asfalt çalışması olduğundan haberim yoktu. Bu hizmetleri gerçekleştiren başta Tunceli Valimiz, Çemişgezek Kaymakamımız ve Tunceli İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

"Çukurun, çamurun içindeyken düzlüğe çıktık"

Çemişgezek Ova Grup Yolunu kullanan Seyfullah Balcı, "Köyümüzün yolları çok bozuktu. Çukurdan çukura düşüyorduk. Araçlarımız çok yıpranıyordu. Şu an yollarımız çok güzel oldu. Valimizden, kaymakamımızdan, Özel İdare Genel Sekreterimizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yollarımız bu hale geldi. Dahası da olacak inşallah. Gerçekten çok güzel oldu. Bir çukurun, çamurun içindeyken düzlüğe çıktık" şeklinde konuştu.

"Köy yollarımız sıcak asfaltla birlikte şehir standartlarına kavuştu"

Servis şoförlerinden Hayrettin Şahin ise "Ben servis şoförüyüm. Bu yolları en çok kullananlardan biriyim. Köy yollarımız sıcak asfaltla birlikte şehir standartlarına kavuştu. Bu çalışmalar çok güzel. Devamının gelmesini bekliyoruz. Valimiz Şefik Aygöl'e, Çemişgezek Kaymakamımız Levent Küçük'e, İl Özel İdaremize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hizmetlerin devamını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.