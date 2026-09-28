Tunceli'de yağış sonrası Munzur berrak, Pülümür ise kahverengi akıyor - Son Dakika
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Tunceli'de yağış sonrası Munzur berrak, Pülümür ise kahverengi akıyor

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Tunceli\'de yağış sonrası Munzur berrak, Pülümür ise kahverengi akıyor
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Tunceli'de yüksek kesimlerdeki yağışların ardından Munzur ve Pülümür nehirleri kent merkezinde farklı renklerde akmaya başladı. Munzur berrak kalırken, toprak taşıyan Pülümür kahverengileşti; sular birleşme noktasında bir süre ayrı ilerledi.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışların ardından Munzur ve Pülümür nehirleri iki farklı renge büründü.

Tunceli'de etkili olan yağışların ardından Munzur ve Pülümür nehirlerinin birleştiği noktada dikkat çeken görüntüler oluştu. Kent merkezinde buluşan iki nehrin suları, yağış sonrasında farklı renklerde akmaya başladı. Munzur Nehri berrak görünümünü korurken, Pülümür Nehri ise yağışla birlikte taşıdığı toprak nedeniyle kahverengiye dönerek bulanıklaştı. İki nehrin suları birleşme noktasında bir süre birbirinden ayrılmış şekilde ilerledi. Berrak ve kahverengi suların oluşturduğu belirgin görüntü, nehirlerin birleştiği noktayı adeta doğal bir tabloya dönüştürdü. Ortaya çıkan manzara, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli'de yağış sonrası Munzur berrak, Pülümür ise kahverengi akıyor - Son Dakika
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