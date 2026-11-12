Uşak'ta 3 mahallede 12 Kasım'da 6 saatlik su kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Uşak'ta 3 mahallede 12 Kasım'da 6 saatlik su kesintisi yapılacak

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Uşak\'ta 3 mahallede 12 Kasım\'da 6 saatlik su kesintisi yapılacak
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Uşak Belediyesi, içme suyu hattındaki adaptasyon çalışması nedeniyle 12 Kasım Perşembe 09.00-15.00 arasında Bölme Mevkii, Karakuyu ve Kurşunluk mahallelerinde 6 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Belediye, vatandaşlardan kesinti süresince tedbir almalarını istedi.

Uşak Belediyesi, içme suyu hattında yapılacak adaptasyon çalışması nedeniyle 3 mahallede 6 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Uşak Belediyesi, içme suyu hattı döşeme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek adaptasyon işlemi nedeniyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 12 Kasım Perşembe günü saat 09.00 ile 15.00 arasında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölme Mahallesi Anıt Caddesi üzerinde bulunan 225 milimetre çapındaki PE100 içme suyu hattında adaptasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar nedeniyle belirtilen saatler arasında Bölme Mevkii, Karakuyu ve Kurşunluk mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Uşak Belediyesi, vatandaşlardan kesinti süresince gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Kaynak: İHA
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