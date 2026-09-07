Van'daki Erçek Gölü'ne flamingolar bu yıl da gecikmeli geldi, görsel şölen oluştu - Son Dakika
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Van'daki Erçek Gölü'ne flamingolar bu yıl da gecikmeli geldi, görsel şölen oluştu

Van\'daki Erçek Gölü\'ne flamingolar bu yıl da gecikmeli geldi, görsel şölen oluştu
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Halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, bu yıl gecikmeli de olsa Van'daki Erçek Gölü'ne gelmeye başladı. Pembe tüyleri ve zarif duruşlarıyla gölde renkli bir tablo oluşturan flamingolar, doğa ve kuş fotoğrafçılarının da ilgisini çekti.

Halk arasında "allı turna" olarak bilinen flamingolar bu yıl gecikmeli de olsa Erçek Gölü'ne gelmeye başladı.

Doğunun saklı cenneti Erçek Gölü, zarif ve renkli misafirleri olan flamingoları gecikmelide olsa ağırlamaya başladı. Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü Havzası, sulak alanlarıyla çok sayıda türden binlerce kuşu bünyesinde barındırıyor. Van'ın doğusunda yer alan, eşsiz doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Erçek Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoların göç yolculuğunda uğrak noktası olmaya başladı. Bu sene Erçek Gölü'ne geç gelen pembe tüyleri, uzun zarif boyunları ve estetik duruşlarıyla doğa tutkunlarının gözdesi olan flamingolar, gölde renkli ve huzur dolu bir tablo oluşturdu. Suya düşen nazlı gölgeleri ve sakin danslarıyla Erçek Gölü'nde görsel şölen oluşturan flamingolar gün batımına doğru dron ile görüntülendi.

Flamingoların Erçek Gölü'ne gelmeye başladığını öğrenen doğa ve kuş fotoğrafçıları da, Erçek Gölü'ne giderek bu zarif ve renkli kuşları çekerek arşivlerine katmaya başladı. Bitlis'in Ahlat ilçesinden Van'ın Erçek Gölü'ne flamingoların fotoğraflarını çekmeye gelen doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Ahlat'tan Van'ın Erçek Gölü'ne flamingo fotoğrafı çekmeye geliyoruz. Bu sene flamingolar Erçek Gölü'ne geç geldiler, o yüzden sayıları biraz az. Arkadaşlarımızla birlikte geldik, flamingoların özellikle gün batımına doğru fotoğraflarını çekmeye çalışacağız. Flamingoların bir hafta 10 gün sonra sayılarının daha da artacağını düşünüyoruz. O zaman da gelip fotoğraflar çekmeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'daki Erçek Gölü'ne flamingolar bu yıl da gecikmeli geldi, görsel şölen oluştu - Son Dakika

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