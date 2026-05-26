Yenipazar\'da Çevre Temizliği

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Süzmen Göleti çevresinde poşet poşet çöp toplandı.

"Orman Benim" etkinliği kapsamında Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımıyla gölet çevresinde yapılan temizlik çalışmasında çok sayıda atık toplandı. Çalışmalar sırasında poşetler dolusu çöp çıkarıldığı görüldü. Etkinlik, çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Yeşil vatanımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen doğamızı kirletmeyelim, çevremize sahip çıkalım" dedi. - BİLECİK