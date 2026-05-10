Yunus Kurtarıldı!

10.05.2026 18:26
Samsun Bafra'da kayalıklara sıkışan yunus, polis memuru tarafından kurtarılarak denize bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sahilde kayalıklara sıkışan yunus, polis memuru tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Bafra sahilinde babasıyla birlikte mendireğe giden polis memuru Erkan Yıldırım, çevrede bulunan bir vatandaşın "Balık sıkışmış" demesi üzerine kayalıkların bulunduğu bölgeye yöneldi. Kayalıklar arasında çırpınan yunusu fark eden Yıldırım, durumu hemen haber merkezine bildirerek itfaiye ekiplerini çağırdı.

Ekipler olay yerine ulaşana kadar harekete geçen Yıldırım, ip yardımıyla kayalıklara sıkışan yunusu bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra vatandaşların da desteğiyle yunus yeniden denize bırakıldı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis memuru Erkan Yıldırım'ın duyarlı davranışı takdir topladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Samsun, Çevre, Son Dakika

