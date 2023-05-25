17. yüzyıla ait portredeki ayakkabı detayı sosyal medyada gündem oldu

İngiltere, Londra'da Ulusal Galeri'de (National Gallery) sergilenen, Hollandalı Ferdinand Bol'un 17. yüzyılda çizdiği portredeki detay, akıllarda soru işareti bıraktı. Portreyi inceleyenler,resmedilen erkek çocuğunun ayakkabısındaki işareti, spor giyim markası olan 'Nike'ın amblemine benzetti.

The Sun'a konuşan 57 yaşındaki Fiona Foskett, detayı 23 yaşındaki kızı Holly ile yaptığı müze gezisi sırasında fark ettiğini anlattı. Kafasını karıştıran detayı derhal kızıyla paylaşan kadın, kızından, "Resmin yapıldığı yıla bak! Ya Nike'ın üretilen ilk ayakkabılarını o yaptı ya da o bir zaman yolcusu" yanıtını aldı.

PORTRENİN TARİHİ NİKE'TAN 300 YIL ÖNCE

Kullanıcılar her ne kadar portredeki detayı Nike amblemine benzetse de, bunun olması pek de mümkün değil. Çünkü firma; resmin çizildiği 1600'lü yıllardan yaklaşık 300 yıl sonra, 1964'te kuruldu.