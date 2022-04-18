187 kaçak göçmen yakalandı! Çoğu yarı çıplak - Son Dakika
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187 kaçak göçmen yakalandı! Çoğu yarı çıplak

18.04.2022 12:38
187 kaçak göçmen yakalandı! Çoğu yarı çıplak

Bulgaristan Polisi tarafından üzerindeki değerli eşyaları alınan ve bir kısmı yarı çıplak vaziyette Türkiye'ye itilen toplam 187 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin kendilerini soğuktan poşet ve çuvalla korumaya çalıştığı görüldü.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında kalan bölgede önleyici kolluk devriyelerince Bulgaristan Polisi tarafından üzerindeki değerli eşyaları alınarak bir kısmı yarı çıplak vaziyette Türkiye'ye itilen toplam 187 düzensiz göçmen yakalandı.

187 kaçak göçmen yakalandı

ÜLKEMİZE İTİLMİŞLER

Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta yakın bir tarihte Yunanistan ülkesinden Bulgaristan'a geçtikleri ve Bulgaristan polisince yakalanarak ülkemize itildikleri öğrenildi.

187 kaçak göçmen yakalandı

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

187 kaçak göçmen yakalandı! Çoğu yarı çıplak
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Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya 187 kaçak göçmen yakalandı! Çoğu yarı çıplak - Son Dakika


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