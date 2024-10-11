2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'ya - Son Dakika
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2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'ya

Nobel Barış Ödülü, nükleer silahsızlanma için çalışan Japon STK Nihon Hidankyo'ya verildi.

11.10.2024 12:43
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2024 Nobel Barış Ödülü, nükleer silahsızlanma ile ilgili çalışan Japon sivil toplum kuruluşu Nihon Hidankyo'ya verildi.

Nobel Komitesi, ödülün, "tanıkların anlatımları üzerinden nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini gösterdiği" için Japonya merkezli STK'ya verildiğini duyurdu.

Hibakusha da olarak anılan STK, 2. Dünya Savaşı'nın son aylarında Japonya'ya atılan iki atom bombasından kurtulanlar tarafından kuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hiroşima ve Nagasaki'ye 1945 yılında iki ayrı bomba attı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin ödül açıklaması şöyle devam ediyor:

"Bir gün, Hiroşima ve Nagasaki'ne atılan atom bombalarından kurtulanlar artık aramızda olmayacaklar. Ancak güçlü bir anma kültürü ve amaca bağlılıkla, Japonya'daki yeni nesiller, tanıkların yaşadıklarını ve mesajlarını gelecek kuşaklara aktarıyor"

Nihon Hidankyo'nun kuruluş amacı üç temel amaç üzerinden anlatılıyor:

  1. Nükleer savaşın önlenmesi, nükleer silahların ortadan kaldırılması, nükleer silahların tamamen yasaklanması ve ortadan kaldırılması için uluslararası bir anlaşmanın imzalanması ile bu hedefe ulaşmak için uluslararası bir konferansın toplanması.
  2. Atom bombasının verdiği hasarın, yol açtığı savaş ve yıkımın, bombayı kullanan devlet tarafından tazmin edileceğinin garanti altına alınması.
  3. Mevcut önleyici politikaların güçlendirilmesi
Kaynak: BBC

Sivil Toplum, Politika, Dünya, Japon, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'ya - Son Dakika

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