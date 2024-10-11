2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'ya

Dünya

2024 Nobel Barış Ödülü, nükleer silahsızlanma ile ilgili çalışan Japon sivil toplum kuruluşu Nihon Hidankyo'ya verildi.

Nobel Komitesi, ödülün, "tanıkların anlatımları üzerinden nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini gösterdiği" için Japonya merkezli STK'ya verildiğini duyurdu.

Hibakusha da olarak anılan STK, 2. Dünya Savaşı'nın son aylarında Japonya'ya atılan iki atom bombasından kurtulanlar tarafından kuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hiroşima ve Nagasaki'ye 1945 yılında iki ayrı bomba attı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin ödül açıklaması şöyle devam ediyor:

"Bir gün, Hiroşima ve Nagasaki'ne atılan atom bombalarından kurtulanlar artık aramızda olmayacaklar. Ancak güçlü bir anma kültürü ve amaca bağlılıkla, Japonya'daki yeni nesiller, tanıkların yaşadıklarını ve mesajlarını gelecek kuşaklara aktarıyor"

Nihon Hidankyo'nun kuruluş amacı üç temel amaç üzerinden anlatılıyor: