6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu

Hindistan'ın Hyderabad eyaletine bağlı Warangal şehrinde geçen hafta altı yaşındaki bir kız çocuğu istismara uğradıktan sonra öldürüldü.

CESEDİ TREN RAYLARINDA BULUNDU

Ülkede infiale sebep olan olaydan sonra katilin yakalanması için 15 polisten oluşan özel bir ekip kuruldu. Polisler katili ararken, Ghanpur demiryolu istasyonuna yakın bir yerde rayların üzerinde bir adama ait ceset bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede cesedin, altı yaşındaki kızı istismar ettikten sonra öldüren kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

KOLUNDA DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ

Emniyet amiri Anjini Kumar, cesedi bulunan kişinin aranan katil olduğunu kolundaki dövmeden teşhis ettiklerini, nihaisonuçların DNA testinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Olaydan sonra Aile Bakanlığı yetkilileri öldürülen kızın ailesini ziyaret edip para yardımında bulundu.