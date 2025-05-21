AB'den İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

AB'den İsrail'e Sert Mesaj

AB, İsrail'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirecek.

21.05.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e bakışında Gazze'de yaşananlar bağlamında ciddi değişiklik sinyalleri dikkat çekiyor.

Bunun son örneği dışişleri bakanlarının 20 Mayıs'ta Brüksel'de yaptıkları toplantıda aldıkları karar oldu.

Geçen yılın sonunda İsrail'e tepki olarak gelinen aşamada Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesine karar verildi.

AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması taraflar arasında siyasi diyalog çerçevesinden ticarete kadar ilişkileri geniş yelpazede düzenleyen bir içeriğe sahip.

Anlaşmanın ikinci maddesi, ilişkilerin "insan haklarına ve demokratik ilkelere saygı temelinde olacağı, bu ilkelerin iç ve uluslararası politikalara rehberlik edeceği ve bu anlaşmanın temel bir unsurunu oluşturacağını" vurguluyor.

Hollanda, bu maddenin İsrail tarafından ihlal edilip edilmediğinin tespiti için geçtiğimiz günlerde girişimde bulundu.

Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi kararının alınması bu girişime üye devletlerin büyük bölümünün destek vermesiyle mümkün oldu.

AB kaynakları, 17 ülkenin Hollanda'nın, Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirme önerisine destek verdiğini belirtiyorlar.

Toplantı öncesinde Hollanda'nın önerisine açıkça destek beyan eden Belçika, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İspanya, İsveç, Lüksemburg, Portekiz ve Slovenya bu ülkeler arasında.

AB üyelerinden dokuzu ise girişime karşı çıktı.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre bunlar Almanya, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Kıbrıs, Macaristan ve Yunanistan.

İnsani yardıma engel sertleştirdi

AB bakanlarının, ikinci madde temelinde gözden geçirme kararı almaları İsrail'e güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

AB'nin çok sayıda ülkesinin İsrail'e karşı eskisine oranla daha sert tavır takınmasında bu ülkenin Gazze'ye insani yardımı büyük ölçüde engellemesi etkili oldu.

Gözden geçirme sürecinin başlayacağını duyuran AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi.

Kallas, "İsrail'in girmesine izin verdiği yardım elbette memnuniyetle karşılanıyor ancak bu okyanusta bir damla. Yardımlar herhangi bir engelleme olmaksızın ve büyük ölçekte derhal akmalıdır çünkü ihtiyaç duyulan şey budur" diye konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da karar için, "Bu, İsrail hükümetinin insani yardım ablukasını tamamen kaldırması gerektiğine dair Avrupa'dan gelen önemli bir işarettir" ifadelerini kullandı.

Süreci kim yürütecek?

Gözden geçirme sürecinde ana rolü AB Komisyonu üstlenecek.

AB Komisyonu'nun kendi inisiyatifiyle bu yönde adım atması mümkündü ancak bunu tercih etmedi.

Öneriye destek veren ülkelerin sayısının yüksek olmasının ardından ise AB Komisyonu'nun fazla bir opsiyonu kalmadı.

Komisyon, incelemeyi başlatacak ve İsrail'in anlaşmanın ilgili maddesini ihlal edip etmediğini analiz edecek.

Sonrasında vardığı sonucu üye devletlere iletecek.

Bir sonraki aşama ne?

Brüksel'de şu aşamada kimse bir sonraki adım konusunda fazla yorum yapmak istemiyor.

Öncelikli hedefin, "İsrail'e şu anki şekilde devam edemeyeceği yönünde siyasi bir mesaj göndermek" olduğu ise sıkça tekrarlanan bir yorum olarak öne çıkıyor.

Gözden geçirme otomatik olarak anlaşmanın askıya alınması sonucunu doğurmuyor.

Bir sonraki adımın şekillenmesinde İsrail'in anlaşmanın ikinci maddesini ihlal edip etmediğine ilişkin karar belirleyici olacak.

Komisyon, İsrail'in ihlalde bulunduğunu tespit ederse bu ülkeye karşı yaptırım önerisinde bulunabilir.

Bu yolu tercih etmeme hakkına da sahip.

İhlal belirlenmesi durumunda anlaşmanın askıya alınması teknik olarak mümkün.

Askıya alma tam ya da kısmi şekilde devreye sokulabiliyor.

Anlaşmanın siyasi kısmının askıya alınması için üye ülkeler arasında oybirliği gerekiyor.

Ticari boyuta yönelik askıya alma işlemi için ise nitelikli çoğunluk yeterli.

Askıya alma üye ülkelerin pratikte kolaylıkla alabilecekleri bir karar olarak görülmüyor.

Almanya, İsrail'le ikili ve AB düzeyinde diyaloğun sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını net şekilde vurguladı.

İspanya'nın da aralarında olduğu bazı ülkeler ise "sözlerin tükendiği, eyleme geçme zamanının geldiği" görüşünde.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Gazze saldırısı durdurulmadığı takdirde AB'nin İsrail ile yaptığı anlaşmayı askıya almaya karar verebileceğini söyledi.

Geçmişte adım atılmıştı

AB ile İsrail arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı bir yapıya sahip.

Üye ülkeler 13 yıl önce yine Gazze için İsrail'e karşı önlem almayı tercih etmişlerdi.

2012'de AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Konseyi askıya alındı.

On yıl boyunca da askıda kaldı.

İsrail, AB'nin 31'inci, AB ise İsrail'in en önemli ticaret ortağı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
Bulgaristan 2026’da Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
Finlandiya’da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı Finlandiya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor 42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112’yi aramış Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
19:20
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
19:18
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
18:59
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
18:42
Odekta ve Helis’ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza
Odekta ve Helis'ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza
18:41
Süper Lig devlerine müjde: Lille’den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
18:38
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis’ten dijital yatırım hamlesi
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi
18:28
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 14:40:59. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.