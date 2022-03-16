Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
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Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi

16.03.2022 03:56
Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich'i yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik işgali aralıksız devam ederken, Avrupa Birliği'nden (AB), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich'e yaptırım kararı geldi.

"PUTİN İLE AYRICALIKLI ERİŞİME SAHİP"

AB tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında, Rus oligarkları olarak tanımladığı işadamlarından Abramovich'i Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki rolü nedeniyle mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kalan kişilerin yer aldığı güncellenmiş yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi

Abramovich hakkında AB, "Putin ile ayrıcalıklı erişime sahip ve onunla çok iyi ilişkiler sürdürmektedir. Putin ile olan bu bağ, onun hatırı sayılır servetini korumasına yardımcı oldu" dedi.

DAHA ÖNCE DE İNGİLTERE'DEKİ VARLIKLARI DONDURULMUŞTU

Öte yandan Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak İngiliz yaptırımları kapsamında mal varlıkları daha önce dondurulan 7 zengin Rus arasında yer alıyordu. Ayrıca Abramovich'in yetkileri, Premier Lig kulübünün direktörü olarak da askıya alınmıştı.

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Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketinde yok yok: Rusya ile ticaret yasaklanıyor, enerji sektörüne yatırıma da yasak geliyor Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketinde yok yok: Rusya ile ticaret yasaklanıyor, enerji sektörüne yatırıma da yasak geliyor AB, Rus milyarder Roman Abramoviç'i yaptırım listesine ekledi AB, Rus milyarder Roman Abramoviç'i yaptırım listesine ekledi

Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Rusya, Rus, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi - Son Dakika


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