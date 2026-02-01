ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye\'de bir araya gelecek
01.02.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken sıcak bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan haberlerde, Mısır, Katar ve Türkiye'nin girişimleri sonucu İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği öne sürüldü. Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, ''İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz'' ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu da belirtildi.

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

"İRAN VE ABD BU HAFTA TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELEBİLİR" İDDİASI

Söz konusu haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın iki ülke arasındaki diplomatik temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Üç ülkenin bu doğrultuda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, Washington ve Tahran heyetlerinin bu hafta içinde Ankara'da bir araya gelebileceği iddia edildi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ"

Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.

ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelebilir
Steve Witkoff

NE OLMUŞTU?

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelebilir

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ABD ve İsrail basını son haberlerinde ABD'nin 1 Şubar Pazar günü Tahran saldırı başlatacağını iddia ederken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.

ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelebilir

İRAN'A YÖNELİK "GECE YARISI ÇEKİCİ" OPERASYONU

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelebilir
Fordo Nükleer Tesisi

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Türkiye, Dünya, Katar, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • As81855655 As81855655:
    tabiki anlaşmak güzel.Abd.güçlü olabilir.irana 5 tokat atarsa iranda 2 tokat atacaktır.yani biranda yüzlerce dron füze gittiğinde mutlaka 3-5 ı uçak gemisine isabet eder.bu büyük zarar ve prestij kaybına yol açar.Abd.Dünyanın jandarmalığından vaz geçmeli.israilin hamiliği bırakmalı. 18 3 Yanıtla
  • Canbey Karasu Canbey Karasu:
    Yorumlarım neden paylasilmiyor 1 4 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    yaptıkları yalan haberin işine gelmiyor 2 1
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    yalan dolan haber 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler
Adana Şehir Hastanesi’nin otoparkı sular altında kaldı Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sular altında kaldı
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew’un ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini söyledi İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi
Bursa’da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi
Türkiye, Suriye’den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
Trump’ı zora sokacak görüntüler Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış
ABD bugün İran’a saldıracak mı Trump’tan son dakika açıklaması geldi ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
20:21
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 02:02:33. #7.11#
SON DAKİKA: ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.