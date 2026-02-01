ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye\'de bir araya gelecek

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

"İRAN VE ABD BU HAFTA TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELEBİLİR" İDDİASI

Söz konusu haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın iki ülke arasındaki diplomatik temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Üç ülkenin bu doğrultuda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, Washington ve Tahran heyetlerinin bu hafta içinde Ankara'da bir araya gelebileceği iddia edildi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ"

Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.