ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.