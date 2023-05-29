ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

29.05.2023 00:17

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.' ifadesine yer verdi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son Dakika


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