ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid Testi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid Testi Pozitif Çıktı

ABD Başkanı Joe Biden\'ın Covid Testi Pozitif Çıktı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid testi pozitif çıktı. Biden, hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor ve tüm görevlerini sürdüreceğini açıkladı. Doktoru tarafından antiviral ilaç verilen Biden, evinde istirahat edecek. Biden'ın yaklaşan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilme baskısıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

18.07.2024 03:44
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Biden'ın basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, Covid aşılarını yaptırmış olan ABD Başkanı'nın hastalığı "hafif semptomlarla" geçirdiğini kaydetti.

81 yaşındaki Biden daha önceden iki kez Covid geçirmişti.

Beyaz Saray, Biden'ın Delaware'deki evinde istirahat edeceğini, bu sürede tüm görevlerini sürdüreceğini açıkladı.

Doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın burun akıntısı ve öksürük dahil üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösterdiğini, kendisine 'Covid ilacı' olarak da anılan antiviral Paxlovid ilacı verildiğini söyledi.

Las Vegas'ta seçim kampanyası yaptığı sırada hastalanan Biden'ın, programlarını iptal ederek uçakla evine seyahat ettiği, uçağa yavaş adımlarla ve dikkatli şekilde yürüdüğü görüldü. Biden Air Force One uçağına bindiğinde, "İyi hissediyorum" dedi.

Ardından X hesabından da bir açıklama yapan Biden, "iyi dileklerini ileten herkese" teşekkür etti ve işlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Başka bir tweet'te ise Biden söze "Hastayım" diye başladı, ancak sürpriz yaparak cümleyi şöyle tamamladı: " Elon Musk ve zengin arkadaşlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım."

Biden, Donald Trump kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yapacağını açıklayan ve Trump'a destek veren Elon Musk'ı hedef alarak, kendi kampanyasının bağış sitesinin bağlantısını paylaştı.

Biden, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak yarışacak. Haziran sonundaki tartışma programındaki performansı zayıf bulunan Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle "adaylıktan çekilme" baskısıyla karşı karşıya.

Geçtiğimiz haftalarda Demokrat Parti'den 20 civarı siyasetçi, Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı yapmıştı.

Bunlar arasında olan California'dan kongre üyesi Adam Schiff, bugün yaptığı açıklamada, "Başkan'ın Trump'ı yenebileceğinden oldukça şüpheliyim" dedi.

Schiff, Biden'a "bayrağı başkasına devretme" çağrısında bulundu ve Biden'ın başka bir ismi öne çıkararak liderlik saygınlığını koruyabileceğini söyledi.

'Doktorum sağlık sorunum olduğunu söylerse çekilebilirim'

Biden ise artan baskıya rağmen adaylıktan çekilme planı olmadığını çeşitli şekillerde kamuoyuyla paylaşıyor.

Son olarak BET kanalıyla olan röportajında Biden, "bu derece kutuplaşmış bir ülkede" görevini başkasına devredebileceğini düşünmediğini söyledi.

Öte yandan Biden ilk kez, "doktorlarından birisi sağlık sorunu olduğunu söylerse" adaylıktan çekilebileceğini de dile getirdi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid Testi Pozitif Çıktı - Son Dakika

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