ABD Başkanı Joe Biden, LGBTQİ+ Onur Ayı bildirisinde eşitliği vurguladı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, LGBTQİ+ Onur Ayı bildirisinde eşitliği vurguladı

ABD Başkanı Joe Biden, LGBTQİ+ Onur Ayı bildirisinde eşitliği vurguladı

ABD Başkanı Joe Biden, LGBTQİ+ Onur Ayı bildirisinde eşitliğin temel önceliklerinden olduğunu söyledi ve ABD halkını LGBTQİ+'ların kazanımlarını tanımaya çağırdı. Biden, bildiride LGBTQİ+ haklarını desteklemek için daha fazla çalışacaklarını belirtti ve geçmişte alınan kararları hatırlattı. Ayrıca, LGBTQİ+ toplumuna ve özellikle trans çocuklara destek mesajı verdi ve Amerikan halkını LGBTQİ+ toplumunun kazanımlarını tanımaya çağırdı.

01.06.2024 17:34
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(ANKARA) – ABD Başkanı Joe Biden, LGBTQİ+ Onur Ayı bildirisinde eşitliğin temel önceliklerinden olduğunu söyledi, ABD halkını LGBTQİ+'ların kazanımlarını tanımaya çağırdı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, dünya genelinde her yıl Haziran ayında kutlanan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, Kuir ve İnterseks (LGBTQİ+) Onur Ayı için bildiri yayınladı. Biden, ülkesinde ve dünyada LGBTQİ+ haklarını desteklemek için daha fazla çalışacaklarını bildirdi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan Biden imzalı bildiride, her sene Haziran ayının Onur Ayı olarak kutlanmasına vesile olan 1969 New York Stonewall direnişine atıf yapıldı. Biden, "Nesiller boyunca LGBTQİ+ Amerikalılar, hayatlarını ve geçim kaynaklarını riske atmak anlamına gelse bile, oldukları gibi ve onurlu bir şekilde yaşama cesaretini gösterdiler. 1969 yılında New York'taki Stonewall Inn'de cesur LGBTQİ+ kişiler karşılaştıkları şiddet ve ötekileştirmeyi protesto ederek, LGBTQİ+'ların özgürleşmesi için ulusumuzu dönüştüren bir medeni haklar hareketini başlattılar. O zamandan bu yana, cesur LGBTQİ+ Amerikalılar, kim olduklarına uygun bir yaşam arayan tüm insanlara ilham ve umut vermeye devam ediyor.  LGBTQİ+ kişiler ayrıca eğitimciler, şovmenler, girişimciler, sporcular, aktörler, sanatçılar, bilim insanları, akademisyenler, diplomatlar, doktorlar, hizmet üyeleri, gaziler ve çok daha fazlası olarak Amerikan yaşamının her yönünü zenginleştirmeye devam ediyor" dedi.

"Bazı şeyler asla tehlikeye atılmamalıdır: hayatınız, güvenliğiniz ve saygınlığınız"

Biden, LGBTQİ+ toplumu için eşitliğin tesis edilmesinin yönetiminin en önemli önceliği olduğunu belirtti. Yönetimi döneminde evlilik eşitliğine saygı yasasını imzaladığını, transların ABD ordusunda görev almasını engelleyen yasanın kaldırıldığını, barınma, istihdam, sağlık hizmetleri, eğitim ve adalet sistemindeki hakları güçlendiren kararların alındığını hatırlattı.

"Ancak tüm bu ilerlemelere rağmen ciddi zorlukların devam ettiğini biliyoruz" diyen Biden, ABD'de LGBTQİ+ gece kulüplerine silahlı saldırılar ve ülkedeki farklı eyaletlerde hayata geçen trans karşıtı yasaları hatırlattı ve ekledi:

"Bu yasa tasarıları ve kanunlar, Amerikalılar olarak en temel değerlerimize ve özgürlüklerimize saldırmaktadır: kendiniz olma hakkı, kendi tıbbi kararlarınızı verme hakkı ve kendi çocuklarınızı yetiştirme hakkı. Bazı şeyler asla tehlikeye atılmamalıdır: hayatınız, güvenliğiniz ve saygınlığınız."

"Lütfen Başkanınızın ve tüm yönetimimin arkanızda olduğunu bilin"

Başkan Biden bildirinin devamında doğrudan LGBTQİ+ toplumuna ve özellikle de trans çocuklara seslendi, "Lütfen Başkanınızın ve tüm yönetimimin arkanızda olduğunu bilin. Sizi olduğunuz gibi görüyoruz: Tanrı'nın suretinde yaratıldınız ve saygınlığı, saygıyı ve desteği hak ediyorsunuz" dedi. Biden, sağlık hizmetlerine erişimde ayrımcılık, nefret suçlarının bildirilmesi, kendisini yalnız ve dışlanmış hisseden LGBTQİ+ gençler için acil telefon hatları gibi konularda attıkları adımlardan da söz etti.

Biden son olarak ABD halkına seslenerek, "Amerika Birleşik Devletleri halkını LGBTQI+ toplumunun kazanımlarını tanımaya, Amerikan halkının büyük çeşitliliğini kutlamaya ve onur bayraklarını yükseklerde dalgalandırmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden, LGBTQİ+ Onur Ayı bildirisinde eşitliği vurguladı - Son Dakika

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