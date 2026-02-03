ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur - Son Dakika
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

ABD Başkanı Trump\'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
03.02.2026 18:02  Güncelleme: 18:16
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile cuma günü Türkiye'de gerçekleştirilecek nükleer müzakereler öncesi açıklama yaptı. Tahran'ı tehdit eden Trump, "Anlaşamazsak kötü şeyler olur" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan nükleer müzakereler öncesi İran ile ilgili yaptığı açıklamada, ""Anlaşamazsak kötü şeyler olur" ifadelerini kullandı.

TRUMP İRAN'I YİNE TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde İran gündemini değerlendirdi. Trump, bir yandan İran'a doğru giden "çok büyük" gemilerinin olduğunu kaydederken, öte yandan bu ülke yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump

"ANLAŞAMAZSAK KÖTÜ ŞEYLER OLUR"

"İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran'la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." şeklinde konuşan Trump, diplomatik sürece açık olduğu mesajını verdi.

GÖRÜŞMELER CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA

ABD basını, Tahran ve Washington'un nükleer müzakereler için İstanbul'da masaya oturacağını yazmıştı. Görüşmenin cuma günü Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilmişti.

PEZEŞKİYAN'DAN MÜZAKERE EMRİ

Öte yandan İran medyası da, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdiğini duyurmuştu. Fars Haber Ajansı'na göre ABD ile görüşmelerin birkaç gün içerisinde Türkiye'de yapılması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

