ABD Başkanı Trump, yapay zeka için 'Süper Zeka Gücü'nü kurdu, başına Clayton geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Başkanı Trump, yapay zeka için 'Süper Zeka Gücü'nü kurdu, başına Clayton geçecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, yapay zeka için \'Süper Zeka Gücü\'nü kurdu, başına Clayton geçecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, yapay zeka politikasını denetlemek üzere 'Süper Zeka Gücü'nü kurdu ve Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı görevlendirdi. Clayton'ın başına geçeceği ekip, 120 gün içinde yapay zekanın risk ve fırsatlarını değerlendiren rapor hazırlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Süper Zeka Gücü' adlı yeni bir görev gücü oluşturduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka politikasını denetlemek üzere 'Süper Zeka Gücü' adlı yeni bir görev gücü oluşturduğunu duyurdu. Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yönetimin yapay zekadan sorumlu yetkilisi olarak görevlendirdi. Clayton, ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini korumasını hedefleyen yeni 'Süper Zeka Gücü'nün başına geçecek ve ekip 120 gün içinde yapay zekanın riskleri ile fırsatlarını değerlendiren bir rapor hazırlayacak.

Trump, dün sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevin amacının 'Amerika'nın Süper Zeka alanında dünyaya liderlik etmeye devam etmesini sağlamak' ve 'tüm Amerikalıların çıkarlarını koruyarak yaşamlarını iyileştirmek' olduğunu belirterek, yeni birimin ABD'nin teknoloji geliştirme alanındaki liderliğini sürdürmesini sağlayacağını ve hükümetin kamu ile iletişimini koordine edeceğini bildirdi.

Ağustos ayında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilen Clayton, Amerikan basınına yaptığı açıklamada yeni görev gücünün 120 gün içinde yapay zekanın beraberinde getirdiği risk ve fırsatları değerlendiren bir rapor hazırlayacağını kaydetti.

'Süper Zeka Gücü', Federal Hükümet'in tüketiciler, kamu yararı grupları, dini kuruluşlar, kritik altyapı sağlayıcıları ve Süper Zeka şirketleriyle olan ilişkilerini koordine edecek.

Kaynak: DHA
Donald TrumpABD BaşkanıYapay ZekaTeknolojiPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın’da Milli Piyango’nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu
Netanyahu’ya sandık öncesi 29 bin şekellik fatura Karar çıktı Netanyahu'ya sandık öncesi 29 bin şekellik fatura! Karar çıktı
Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:09
Merve Özbey sahneden inerken düştü Apar topar hastaneye kaldırıldı
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
08:08
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 09:30:19. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump, yapay zeka için 'Süper Zeka Gücü'nü kurdu, başına Clayton geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei