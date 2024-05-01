Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestolarında Polis Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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Dünya

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestolarında Polis Operasyon Düzenledi

ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. Polis, bazı öğrencilerin şiddet eylemlerinde bulunduğunu belirtti. Protestocuların kampüsün emniyet ve güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle üniversite tarafından yardım talep edildi. ABD bayrağı göndere çekilirken Filistin bayrağı indirildi.

01.05.2024 10:22  Güncelleme: 10:27
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ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını belirten New York Polis Departmanı Komiser Yardımcısı Kaz Daughtry, bazı öğrencilerin 'şiddet eylemlerinde' bulunduğunu açıkladı.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. New York Polis Departmanı Komiser Yardımcısı Daughtry, yaptığı açıklamada, operasyon talebinin Columbia Üniversitesi tarafından yapıldığını, bazı öğrencilerin şiddet eylemlerinde bulunduğunu belirtti. Daughtry, "Polis, kampüs dışındaki bireyleri çok net bir şekilde anons etmektedir. Üniversite tarafından talep edildiği üzere, izinsiz giriş yapanların dağıtılmasında üniversiteye yardımcı olmak üzere şu anda kampüsteyiz. New York Polisi, Columbia Üniversitesi'nden protestocuların eylemlerinin kampüslerinin emniyet ve güvenliğini tehdit ettiğini detaylandıran mektuplar aldı. Bu kişilerin tehlikeli eylemleri üniversite toplulukları için ciddi güvenlik endişeleri yaratmaktadır. Columbia Üniversitesi, rahatsız edici şiddet eylemlerine, gözdağı verme biçimlerine ve mülkün tahrip edilmesine sahne olan kampüslerini geri almak için bizden yardım talep etti. New York Polisi yasadışı kampı ve üniversite binalarının içinde barikat kuran kişileri dağıtıyor" dedi.

FİLİSTİN BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Daughtry, ayrıca kampüste göndere çekilen Filistin bayrağını indirildiğini ve ABD bayrağının göndere çekildiğini belirterek, "Columbia Üniversitesi'nin kampüste düzeni yeniden sağlamasına yardımcı olmamızın ardından, kampüs bayrak direğine bir kez daha Old Glory'nin (ABD bayrağı için kullanılan bir deyiş) çekilmesiyle sonuçlanan inanılmaz bir sahne ve gurur verici bir an" dedi. ABD medyası, çok sayıda öğrencinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestolarında Polis Operasyon Düzenledi - Son Dakika

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