ABD ara seçimleri Türkiye'nin istediği gibi gitmedi: Ankara'nın istemediği tablo ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde senato ve Temsilciler Meclisi'nin yeniden seçildiği ara seçimlerde oy sayımı kritik bir şekilde devam ediyor. Son olarak Kongre'nin Senato kanadı için bütün gözlerin çevrili olduğu Nevada'da Cumhuriyetçi aday Adam Laxalt yarışı az farkla önde getirirken, Demokrat rakibi Catherine Cortez Masto son oyların sayımıyla seçimi kazandı. Nevada'da Demokrat Catherine Cortez Masto'nun kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde etme ihtimali kalmadı. Şu an itibariyle Senato'da Cumhuriyetçilerin 49, Demokratların 50 koltuğu var.

TÜRKİYE'NİN İSTEMEDİĞİ TABLO ORTAYA ÇIKTI

Senato seçimlerine ilişkin ortaya çıkan bu tablo, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerdeki sözlerini de getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-16 alım süreci için Senato seçimlerini işaret ederek, "Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz" demişti. Senatoda Cumhuriyetçilerin değil de Demokratların ağırlık kazanması "Türkiye'nin istemediği tablo ortaya çıktı" şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

TEMSİLCİLER MECLİSİ İÇİN DEVAM EDİYOR

Temsilciler Meclisi'nde ise şu ana kadar 211 koltuğu garantileyen Cumhuriyetçiler, yarışı 203 koltuğa ulaşan Demokratların önünde götürüyor. Ülke genelinde 21 bölgede oy sayımı devam ederken, 435 üyeli Temsilciler Meclisinde çoğunluk için partilerin 218 rakamına ulaşması gerekiyor.

6 ARALIK'TA İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ YAPILACAK

Diğer yandan Georgia'da 6 Aralık'ta ikinci tur seçimleri yapılacak, bu seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir. Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek. Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

Ülkede 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.