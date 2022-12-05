Karınca yuvasını inceleyen bilim insanlarından görülmemiş tespit! Süt üretiyorlarmış - Son Dakika
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Karınca yuvasını inceleyen bilim insanlarından görülmemiş tespit! Süt üretiyorlarmış

05.12.2022 17:31

Karınca yuvasında inceleme yapan ABD'deki Rockfeller Üniversitesinden bilim insanları, ilk kez karıncaların süt ürettiğini tespit etti.

Rockfeller Üniversitesi'nden bilim insanları, karıncaların kolonideki diğer bireyleri besleyen süt benzeri bir sıvı salgıladığını gözlemledi. Nature adlı hakemli bilimsel dergide 30 Kasım'da yayımlanan bulgular, "sütün" pupa evresinde salgılandığı belirtildi. Biyolog Orli Snir ve ekibi keşfi, sosyal izolasyonun Ooceraea biroi türü karıncaları nasıl etkilediğini araştırırken yaptı.

SIVININ İZİNİ SÜRDÜLER

Uzmanlar izole karınca pupalarını gözlemlerken, karın uçlarında sıvı damlacıkların belirdiğini fark etti. Bu sıvı biriktiğinde pupaların boğulduğu, çıkarıldığında hayatta kaldığı görüldü. Sıvının birikmesi ayrıca pupayı öldüren mantarların oluşmasına yol açtı. Araştırma ekibi bunun ardından pupalara mavi gıda boyası enjekte ederek sıvının izini sürdü.

ÖNEMLİ ROL OYNUYOR OLABİLİR

Yetişkin karıncaların salgılandıkça sıvıyı tükettiği ve larvalarını da pupalara taşıyarak "sütü" içmelerini sağladığı keşfedildi. Uzmanlar, larvaların hayatta kalmak ve gelişmek için bu sıvıya bağımlı olduğunu söyledi.

Araştırma sonucunda en büyük 5 karınca alt familyasına ait türlerde pupa "sütü" tespit edildi. Uzmanlar bu yüzden sıvının, karıncaların sosyal yapısının evriminde rol oynayabileceğini düşünüyor.

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Karınca, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karınca yuvasını inceleyen bilim insanlarından görülmemiş tespit! Süt üretiyorlarmış - Son Dakika


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