ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizi değerlendirdi.
Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini savundu.
ABD'li bakan, Rusya'nın "Ukrayna'yı işgal edeceği" iddiasını ele alarak bu senaryonun, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise Rusya'nın kendi sınırındaki askeri hareketliliğe değinerek durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu kaydetti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika › Dünya › Karadeniz'in kuzeyinde savaş tehlikesini gören ABD'den peş peşe açıklama: Rusya, Ukrayna'ya girme kabiliyetine ulaştı - Son Dakika Dünya