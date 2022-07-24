ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar - Son Dakika
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ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar

24.07.2022 14:22
ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar

Cuma günü Suriye'de etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) resmi Twitter hesabından taziyede bulunuldu. Öldürülen teröristler için kullanılan, "Kritik savaşçılardı" ifadesine tepki yağdı.

Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyonları sürerken ABD'den skandal bir paylaşım geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Cuma günü ile etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı. Skandal mesajda öldürülen teröristler için "kritik savaşçılardı" ifadesini kullandı.

TWITTER'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Salwa, 2017'den bu yana, DEAŞ'a karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'

ABD'NİN DEAŞ BAHANESİ: FAYDALANABİLİR

ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı Dana Stroul geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası bir askeri harekâta karşı olduğu bilgisine yer vermişti. Washington'da bir etkinliğe katılan Stroul, Türkiye'nin olası bir askeri operasyonundan terör örgütü DEAŞ'ın faydalanabileceğini savunmuştu.

"OPERASYON ABD GÜÇLERİNİ RİSKE ATAR"

Suriye'nin kuzeyine yapılacak bir operasyonun bölgedeki ABD güçlerini tehlikeye atabileceğini belirten Stroul, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların da sekteye uğrayabileceğini öne sürmüştü. Stroul açıklamasında şu ifadelere yer vermişti; "Böyle bir operasyon ABD güçlerini, DEAŞ'a karşı küresel mücadeleyi riske atar ve Suriye'yi daha çok şiddetin içine çeker. Eğer baskı altında kalırsa, SDG başka ülkelerin himayesi altına girebilir. Suriye, Rusya ve hatta İran'la işbirliği yapabilir."

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