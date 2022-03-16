ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı

16.03.2022 18:56

ABD, Rusya-Ukrayna savaşında baştan beri tarafını belli etti. Başkan Joe Biden'den yeni bir hamle geldi. ABD, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı. Askeri yardım kapsamında, Biden'ın Ukrayna'ya ABD yapımı kamikaze 'sustalı' insansız hava araçları göndermeyi düşündüğü de iddia edildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'daki savunma desteğine 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonunu içeren ve toplamda 1,5 trilyon dolar değerindeki finansman tasarısını imzaladı. Tasarı ile 13,6 milyar dolarlık fon, Ukrayna savunmasını güçlendirmek, Rusya ekonomisini engellemek ve savaş nedeniyle yerinden edilmiş sivilleri desteklemek için ayrıldı. Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım gönderileceğini de duyurdu.

"SUSTALI" İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GÖNDERECEK

Askeri yardım kapsamında, Biden'ın Ukrayna'ya ABD yapımı kamikaze 'sustalı' insansız hava araçları göndermeyi düşündüğü de belirtildi. İHA'lar ABD'de Switchblade ismiyle biliniyor ve 300 ve 600 bıçaklı olmak üzere iki farklı türü bulunuyor. Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan İHA'ların, kilometrelerce öteden Rus topçularını veya tanklarını isabetli bir şekilde hedefleyebilecek son teknoloji güdümlü füzeler olduğu açıklandı.

İşgalin 21. gününde Biden yönetiminden dikkat çeken hamle: Ukrayna'ya kamikaze İHA'lar gönderiliyor

80 KİLOMETRE UZAKLIĞINDAKİ TANKLARI VURABİLİR

Yaklaşık 80 kilometre uzaklığındaki Rus tanklarını etkisiz hale getirebilme yeteneğine sahip bu kamikaze İHA'lar uzaktan kumanda edilebilmesi, küçük boyutu, hafifliği ve nispeten daha ucuz maliyeti ile öne çıkıyor. Bu İHA'ların 2020 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından İran askeri komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde de kullanıldığına inanılıyor.

UYGUN FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Washington DC merkezli AeroVironment tarafından tasarlanan insansız hava araçları, bir zırhlıyı veya tankı yok etmeden önce 40 dakika boyunca hedef üzerinde uçabiliyor. Sırt çantasına sığabilecek büyüklükte tasarlanan ve kurulumu 10 dakika süren İHA'lar 150 bin dolara mal olan Hellfire füzesine kıyasla 6 bin dolarlık 'nispeten' uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

İşgalin 21. gününde Biden yönetiminden dikkat çeken hamle: Ukrayna'ya kamikaze İHA'lar gönderiliyor

İHA ÜRETİCİSİNDEN "UKRAYNA HALKININ YANINDAYIZ" AÇIKLAMASI

İHA'ların üreticisi, AeroVironment firması, yayımladığı mesajda "Ukrayna halkının ve tüm NATO'nun yanındayız" ifadelerinde bulundu. ABD, Ukrayna'ya bu öldürücü insansız hava araçlarını verip vermeme konusunda henüz net bir karar bildirmedi. Ancak Kongre yetkilileri, Beyaz Saray'ın karar üzerinde kafa yorduğunu belirtti.

ÇATIŞMALARDAKİ KAYIPLARIN SAYISI ARTABİLİR

Katil kamikazelerin tedariki onaylanırsa, Rus birlikler için özellikle şehir içlerinde meydana gelen çatışmalarda daha çok kaybın yaşanmasına olası gözüyle bakılıyor. ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna krizinin başlamasından bu yana Avrupa'da konuşlandırılan yaklaşık 15 bin askere ek olarak bölgeye daha fazla asker göndermeyi düşündüğünü öne sürdü. Ancak ABD'li yetkililer, defalarca ABD birliklerini Ukrayna'ya göndermeyi reddeden Biden'ın şimdi daha fazla asker göndermesinin beklenmediğini söyledi.

ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
YORUMLAR
500
Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren tasarıyı onayladı Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren tasarıyı onayladı Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren tasarıyı onayladı Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren tasarıyı onayladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı - Son Dakika


Son Dakika
19:00 Çene nakli olan ilk kişiydi! Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
18:25 Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi
18:21 Barcelona için "İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bakıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 19:15:41. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement