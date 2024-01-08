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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan en-Nehyan ile bir araya gelerek bölgedeki çatışmaların genişlemesini önlemeye ve Gazze'deki insani ihtiyaçları ele almaya yönelik çabaları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
08.01.2024 - 14:41,
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Orta Doğu temaslarını sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan en-Nehyan ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bugün Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan Nehyan ile bir araya gelerek bölgedeki çatışmaların genişlemesini önlemeye ve Gazze'deki insani ihtiyaçları ele almaya yönelik çabaları görüştüm. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki kararlılığımızın devam ettiğinin altını çizdim" dedi.

Kaynak: DHA
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