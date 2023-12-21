ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Hamas silah bırakıp teslim olursa iş yarın biter"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün düzenlediği yıl sonu basın toplantısında soruları yanıtladı. İsrail- Filistin meselesi konusunda açıklama yapan Blinken, "Neredeyse hiç kimsenin Hamas'tan sivillerin arkasına saklanmayı bırakmasını, silahlarını bırakmasını ve teslim olmasını talep ettiğini duymuyorum. Hamas bunu yaparsa bu iş yarın biter" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, düzenlediği yıl sonu basın toplantısında Hamas'a yönelik açıklamalarda bulundu. Blinken, Hamas'ın teslim olup silah bırakmasıyla yaşananların sona ereceğini öne sürerek, "Bu iş Hamas'ın yerinde kalmasıyla ve 7 Ekim'i tekrar etme kapasitesine ve niyetine sahip olmasıyla sona ererse İsrail'in çıkarlarına uygun değil. Bölgenin çıkarlarına da uygun değildir. Dünyanın çıkarlarına uygun değildir. Bu çatışmanın sona ermesini isteyen pek çok ülke duymamıza rağmen, neredeyse hiç kimsenin Hamas'tan sivillerin arkasına saklanmayı bırakmasını, silahlarını bırakmasını ve teslim olmasını talep ettiğini duymuyorum. Hamas bunu yaparsa bu iş yarın biter. Hamas bunu yapsaydı bu iş bir ay önce, altı hafta önce bitmiş olacaktı. Nasıl oluyor da saldırgandan hiçbir talepte bulunulmuyor ve sadece mağdurdan talepte bulunuluyor? Dolayısıyla Hamas'a bu duruma son vermesi için gerekeni yapması yönünde baskı yapan güçlü bir uluslararası sesin olması iyi olurdu" dedi.

"UKRAYNA'NIN KENDİ PLANLARI DA VAR"

Blinken, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın geleceğine ve özgürlüğüne gerçek bir yatırım yaptığına dikkat çekerek, "Ukrayna'nın geleceğine, özgürlüğüne gerçek bir yatırım yaptık. Bu kadar çok şey yapmış ve ortaya koymuşken şimdi bu yatırımdan vazgeçmemiz bana hiç mantıklı gelmiyor. Ukrayna'nın sadece Rus saldırganlığını caydırmakla kalmayıp Rusya tarafından ellerinden alınan toprakları geri almaya devam etmek için kendi planları da var. Bildiğiniz üzere, Rusya'nın Şubat 2022'de ele geçirdiği toprakların yüzde 50'sinden fazlasını geri aldılar ve bu devam eden bir çaba olacak. Ancak en önemli şey, dediğim gibi, Ukrayna'yı kendi ayakları üzerinde durabileceği bir yere getirdiğimizden emin olmaktır. Bunu görüyoruz, önümüzde duruyor, ancak onları bu noktaya getirmek için destek vermeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.