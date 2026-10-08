ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Miçotakis'le enerji, savunma, NATO'da yük paylaşımını görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Miçotakis'le enerji, savunma, NATO'da yük paylaşımını görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Miçotakis\'le enerji, savunma, NATO\'da yük paylaşımını görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Rubio, görüşmede enerji, savunma ve kolluk kuvvetleri alanındaki ABD-Yunanistan işbirliğinin geliştirilmesi ile NATO'daki yük paylaşımının ele alındığını bildirdi.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Rubio, görüşmede ABD ile Yunanistan arasındaki enerji, savunma ve kolluk kuvvetleri alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile NATO kapsamında yük paylaşımının ele alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Rubio, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve Yunanistan'ın enerji alanındaki işbirliğini nasıl artırabileceğini, savunma ve kolluk kuvvetleri alanındaki işbirliğini nasıl genişletebileceğini ve NATO'daki yük paylaşımını nasıl güçlendirebileceğini görüşmek üzere Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldim.Önce Amerika; müttefiklerimizle birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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