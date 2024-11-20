ABD\'nin Kiev Büyükelçiliği Olası Hava Saldırısı İstihbaratı Nedeniyle Kapatılıyor

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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, bugün olası bir hava saldırısı istihbaratı aldıklarını belirterek, tedbir amacıyla Büyükelçiliğin kapatılacağını duyurdu.

ABD'nin Ukrayna'da bulunan Kiev Büyükelçiliği, bugün olası bir hava saldırısı istihbaratı aldıklarını belirterek, tedbir amacıyla Büyükelçiliğin kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, Büyükelçilik çalışanlarına ve ABD vatandaşlarına bir hava saldırısı uyarısı duyurulması durumunda sığınıklara gitmeye hazır olmaları uyarısında bulunuldu.