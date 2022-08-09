ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı

09.08.2022 13:43

New York eyaletinde 4 hırsız, çekiçle girdikleri kuyumcudan kısa süre içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldı. Hırsızlık anı anbean kameraya yansıdı. Soruşturma başlatan New York polisi, olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi.

New York'ta hırsızlar, girdikleri kuyumcumdan 20 saniye içinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı.

TEZGAHLARI ÇEKİÇLE KIRDILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda maskeli 4 hırsız, hızlı adımlarla kuyumcuya geldi. Aralarından biri kapıda durup etrafı kontrol ederken, diğerleri içeri girip çekiçle tezgahların camlarını kırdı.

2 MİLYON DOLARLIK MÜCEVHER ÇALDILAR

Hırsızlar içeri girdikten sonra 20 saniye içerisinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen New York polisi, olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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