ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı - Son Dakika
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Dünya

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı

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İran'ın Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamını almak için İsrail'e misilleme yapması beklenirken İran yanlısı milisler ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üslerinden biri olan El Esad'ı gece yarısı füze yağmuruna tuttu. 1'i ağır 5 ABD askerinin yaralandığı saldırıda İran üretimi 122 mm'lik Arash güdümsüz roketlerinin kullanıldığı öğrenildi. Öte yandan bölgeden servis edilen fotoğraflarda üs yakınlarından dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.

06.08.2024 10:12  Güncelleme: 10:40
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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine misilleme yapması beklenen İran'dan gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.

GECE YARISI FÜZE YAĞMURUNA TUTTULAR

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üslerinden biri olan El Esad'ı gece saatlerinde füze yağmuruna tutan İran yanlısı milislerin saldırısında, 1'i ağır 5 ABD askeri yaralandı.

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Irak'ın batısındaki üs gece yarısı patlamalarla sarsıldı, birçok roketin üsse isabet ettiği, birinin de yakındaki bir köye düştüğü bilgisi var. Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan İran yanlısı milislerin komutanlarından biri, en az iki roketin El Esad hava üssünü vurduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda üs yakınlarından dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.

SON SALDIRIYI HAŞDİ ŞABİ ÜSTLENMİŞTİ

Irak'taki ABD üslerini hedef alan son saldırılar 16 ve 25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Son saldırıyı Haşdi Şabi bünyesindeki bir grup üstlenmişti.

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı

ABD MİSİLLEME HAZIRLIĞI YAPIYOR

Washington'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Heidi Zhou-Castro, ABD'nin Irak'taki saldırıya misillemede bulunacağını aktardı. Heidi Zhou-Castro'ya göre, Washington Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeye çalışsa da görünen o ki tam tersi gerçekleşiyor.

ABD\'nin Orta Doğu\'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1\'i ağır 5 asker yaralandı

İsmail Haniye, Orta Doğu, El Esad, İsrail, Tahran, İran, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İslam Tadik: keşke o füzeleri israile atsaydın 48 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: ABD Misliyle karşılık verir olan masumlara olur geçmişte hep böyle oldu malesef 43 3 Yanıtla
    Sivet Ok: Yahu kardeşim bu zaten bir senaryo. Vurmak isteyen her türlü büyük zararlar vererek vururdu. Bu ne çocuk oyuncağı gibi tam bir oyun o kadar 0 0
  • doğan: Geliyor gelmekte olan... 29 11 Yanıtla
  • Cahit Aksoy: Bıraksınlar bu ayakları üst bölgesinin yakınlarına neden atılmış acaba? 25 1 Yanıtla
  • Mehmet Can: Korkak olmayın ne kadar korkarsınız o kadar ölürsünüz. Ölüm korkusu yüreklere sinerse zaten ölüden farkımız kalmaz. 17 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı - Son Dakika
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