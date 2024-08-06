Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine misilleme yapması beklenen İran'dan gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.
ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üslerinden biri olan El Esad'ı gece saatlerinde füze yağmuruna tutan İran yanlısı milislerin saldırısında, 1'i ağır 5 ABD askeri yaralandı.
Irak'ın batısındaki üs gece yarısı patlamalarla sarsıldı, birçok roketin üsse isabet ettiği, birinin de yakındaki bir köye düştüğü bilgisi var. Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan İran yanlısı milislerin komutanlarından biri, en az iki roketin El Esad hava üssünü vurduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda üs yakınlarından dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.
Irak'taki ABD üslerini hedef alan son saldırılar 16 ve 25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Son saldırıyı Haşdi Şabi bünyesindeki bir grup üstlenmişti.
Washington'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Heidi Zhou-Castro, ABD'nin Irak'taki saldırıya misillemede bulunacağını aktardı. Heidi Zhou-Castro'ya göre, Washington Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeye çalışsa da görünen o ki tam tersi gerçekleşiyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı - Son Dakika
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