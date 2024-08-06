ABD\'nin Orta Doğu\'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1\'i ağır 5 asker yaralandı

Dünya

Arkadaşı "Gitme" demesine rağmen bile bile ölüme kulaç attı

İktidar ve muhalefeti düşündüren anket! AK Parti\'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyede

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine misilleme yapması beklenen İran'dan gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.

GECE YARISI FÜZE YAĞMURUNA TUTTULAR

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üslerinden biri olan El Esad'ı gece saatlerinde füze yağmuruna tutan İran yanlısı milislerin saldırısında, 1'i ağır 5 ABD askeri yaralandı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Irak'ın batısındaki üs gece yarısı patlamalarla sarsıldı, birçok roketin üsse isabet ettiği, birinin de yakındaki bir köye düştüğü bilgisi var. Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan İran yanlısı milislerin komutanlarından biri, en az iki roketin El Esad hava üssünü vurduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda üs yakınlarından dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.

SON SALDIRIYI HAŞDİ ŞABİ ÜSTLENMİŞTİ

Irak'taki ABD üslerini hedef alan son saldırılar 16 ve 25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Son saldırıyı Haşdi Şabi bünyesindeki bir grup üstlenmişti.

ABD MİSİLLEME HAZIRLIĞI YAPIYOR

Washington'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Heidi Zhou-Castro, ABD'nin Irak'taki saldırıya misillemede bulunacağını aktardı. Heidi Zhou-Castro'ya göre, Washington Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeye çalışsa da görünen o ki tam tersi gerçekleşiyor.