?ABD Türkiye\'den yardım istedi: İran\'ı ikna edin

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İran destekli Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması ve İran'ın İsrail'e karşı misilleme tehditlerinde bulunması bu gerilimin artmasına sebep oldu. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, İran'ın gerilimi azaltması konusunda müttefiklerin ikna etmesini istediklerini ifade etti.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramış, bu suikastın ardından İran, İsrail'e karşı misilleme tehditlerinde bulunmuştu. İran, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail ise sorumluluğu üstlenmemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e olası misillemesinin bu hafta gerçekleşebileceğini söyledi. Fox News ise "Tahran 24 içinde vurabilir" iddiasında bulundu.

"İRAN'I GERİLİMİ AZALTMA KONUSUNDA İKNA ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Türkiye Büyükelçiliği görevi yakında sona erecek olan Flake İstanbul'da gazetecilerle düzenlediği toplantısında, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" dedi.

Flake Washington'un Türk muhataplarına atıfta bulunarak, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.

ESİR TAKASINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Flake, Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin oynadığı "faydalı role" dikkat çekti.

Flake, "Müzakere tarafında yer almadılar ancak lojistik tarafta önemli bir rol oynadılar" dedi.

Gazze'deki durumun "çok zor" olduğunu belirten Flake, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemlerinin Türkiye'nin arabulucu rolü oynamasını zorlaştırdığını ifade etti.

Flake ayrıca Washington'un "Aktif olarak" ateşkes çağrısı yapmaya başlamasından sonra Ankara ile Washington arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığını ancak sürtüşmenin devam ettiğini söyledi.

ABD'nin, Türkiye'den Rusya'ya gönderilen askeri bağlantılı donanım konusunda endişeli olmaya devam ettiğini belirten Flake, Ankara'dan ihracatı önlemeye yönelik işbirliğini artırmasını istedi.

Flake "Bu durum bizim için endişe verici olmaya devam ediyor ve sık sık ve tutarlı bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde, amacımızın Rusya'nın savaş kabiliyetini elinden almak olduğuna dikkat çekeceğiz" dedi.

Flake, "Türkiye'den önemli miktarda ürün geldiğini görüyoruz. Bu nedenle daha iyi bir iş birliği yapmak istiyoruz ve birçok yönden bunu başarıyoruz. Rusya'nın şikayet ettiğini biliyorum, bu iyiye işaret" dedi.