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ABD, Yemen'deki Husi Hedeflerini Vurdu - Son Dakika
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BBC

ABD, Yemen'deki Husi Hedeflerini Vurdu

Pentagon yetkilileri, ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerini vurduğunu açıkladı. ABD Donanmasına ait gemilerden ateşlenen Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda, Kızıldeniz'deki gemilere saldırı amaçlı olabileceği düşünülen 14 Husi füzesi hedef alındı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilere yönelik hamlenin bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırılara bir yanıt olduğunu belirtti. ABD ve İngiltere, Husilere yönelik saldırılarda bulunurken, Husiler de Amerikan ticari gemilerine saldırdı. ABD yetkilileri, saldırıların önleyici nitelikte olduğunu ve beklenen silahların imha edildiğini ifade etti.

ABD, Yemen\'deki Husi Hedeflerini Vurdu
18.01.2024 - 06:55,
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Pentagon yetkilileri Çarşamba gecesi yaptıkları açıklamada ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerini vurduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu mevzilerin ABD Donanmasına ait gemilerden ateşlenen Tomahawk füzeleriyle vurulduğunu bildirdi.

Amerikan güçleri, Kızıldeniz'deki gemilere saldırı amaçlı olabileceğini söylediği 14 Husi füzesini hedef aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilere yönelik hamlenin militanların bölgedeki ticari gemilere yönelik devam eden saldırılarına bir yanıt olduğunu söyledi.

Kasım ayında ticari gemilere saldırmaya başlayan grup, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna karşılık verdiklerini söylüyor. Grup, bu tarihten beri Kızıldeniz’den geçen ticari gemilere yönelik onlarca saldırıda bulundu.

Buna yanıt olarak da ABD ve İngiltere, 11 Ocak’ta onlarca Husi hedefine yönelik, Avustralya, Bahreyn, Hollanda ve Kanada tarafından da desteklenen saldırılarda bulundu.

Husiler, Çarşamba günü bir Amerikan ticari gemisini vurdu. Bu, grubun bu hafta Amerikan gemilerine yönelik düzenlediği ikinci saldırı oldu.

CENTCOM, Husilerin Aden Körfezi’nde M/V Genco Picardy isimli gemiye bir insansız hava aracıyla saldırdığını duyurdu. Gemide bir miktar hasar meydana geldi ancak saldırıda mürettebattan yaralanan olmadı.

Grup, Pazartesi günü bir başka ABD gemisini balistik bir füzeyle vurmuştu. Bu da grubun harekâtın başlamasından bu yana bir Amerikan gemisine yönelik ilk başarılı saldırısı olmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, Yemenli Husi isyancıların tekrar “küresel terörist” olarak kabul edileceğini . Grup, 2021 yılında bu listeden çıkarılmıştı.

ABD'li yetkililer Husilere yönelik Çarşamba günkü saldırıların önleyici nitelikte olduğunu ve militanlar tarafından yakın zamanda ateşlenmesi beklenen silahların imha edildiğini söyledi.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, "Fırlatma rampaları üzerindeki bu füzeler bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için bir tehdit oluşturuyordu ve her an ateşlenebilirdi. Bu da ABD kuvvetlerini kendilerini savunmak için doğal hak ve yükümlülüklerini kullanmaya sevk etti" denildi.

Açıklamada, saldırıların Husilerin Kızıldeniz, Bab-el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ve ticari gemiciliğe yönelik saldırılarını sürdürme kabiliyetini azaltacağı ifade edildi.

BBC’ye bir açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı söz konusu son saldırıya dahil olmadıklarını söyledi.

CENTCOM Komutanı General Micheal Kurilla, “militanların uluslararası denizcileri tehlikeye atmaya, Kızıldeniz’in güneyini ve komşu su yollarındaki ticari nakliye yollarını bozmaya devam ettiği sürece" ABD'nin Husilere karşı harekete geçmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: BBC
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