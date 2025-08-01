ABD Yetkilileri Gazze'de - Son Dakika
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ABD Yetkilileri Gazze'de

01.08.2025 18:20
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İsrail'in yardım dağıtım sistemine eleştiriler artarken, ABD yetkilileri Gazze'yi ziyaret etti.

Gazze'deki açlık kaynaklı ölümler sonrası büyük uluslararası baskı altında olan İsrail'in en büyük destekçisi ABD yönetiminden yetkililer savaş bölgesine girdi.

Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee yardım dağıtım bölgelerini gezdi.

Huckabee incelemeyle ilgili olarak yaptığı X paylaşımında, "gerçeği öğrenmek" adına "İsrail ordusundan brifing aldık ve halktan kişilerle konuştuk" ifadelerini kullandı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Witkoff ve Huckabee, Refah yakınlarındaki İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) merkezlerinden birini ziyaret etti.

Huckabee'ye ait hesaptan ziyarete ilişkin paylaşılan fotoğraflardan birinde, tartışmalı yardım dağıtım sistemini öven bir afiş de yer aldı.

Söz konusu karede, Witkoff, yerel halktan bir kadının elini sıkıyor ve arkada "Günde 100 milyon yemek dağıtıldı" yazıyor.

BBC'nin ulaştığı bazı Gazzeliler, Witkoff'un ziyaretini bir "medya gösterisi" olarak eleştirdi.

Gazze'de yaşayan Louay Mahmud, "Steve Witkoff açlığı görmeyecek, sadece İsrail'in görmesini istediği hikayeyi görecek" dedi.

Mahmud, "Bu ziyaret içi boş bir medya gösterisi, insani bir misyon değil" dedi ve Witkoff'un Trump yönetiminin imajını düzeltmeye çalıştığını savundu.

Gazze'de yaşayan iki çocuk babası Amer Khayrat ise, "Gazze'nin ihtiyacı olan şey, medya ekibiyle birlikte yeni bir elçi değil. Kuşatmanın kaldırılmasına, bombalamanın durdurulmasına ve bu savaşa verilen körü körüne Amerikan desteğinin sona erdirilmesine ihtiyacımız var" dedi.

Son günlerde, Donald Trump'ın seçmen tabanını oluşturan MAGA hareketinden önemli isimler de Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğe açıkça karşı çıkmaya başladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi.

Gazze'deki yardım dağıtımları Mayıs ayından bu yana, GHF tarafından yapılıyor.

Silahlı özel güvenlik kontrolündeki bu dağıtımla, Birleşmiş Milletler devre dışı bırakıldı.

BM'ye göre, GHF'nin faaliyete geçmesinden bu yana en az 1373 Filistinli dağıtım bölgelerinde öldürüldü.

Steve Witkoff'un Gazze ziyareti ile eş zamanlı olarak İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bir rapor açıkladı.

ABD merkezli HRW, İsrail ve ABD'yi yardım dağıtım noktalarında "kan dökülen" ve "kusurlu" bir yardım dağıtım sistemi kurmakla suçluyor.

İsrail ise Hamas'ı yardımları çalmak ve dağıtım bölgelerinde kaos çıkarmakla suçluyor. Askerlerinin sadece uyarı ateşi açtığını ve kasıtlı olarak sivilleri vurmadığını iddia ediyor.

BBC'ye konuşan GHF merkezlerinde çalışmış emekli bir ABD özel kuvvetler subayı, Filistinli kalabalıklara tank ateşi açıldığına dahi tanık olduğunu söylemişti.

Anthony Aguilar, kariyeri boyunca "sivil halka, silahsız ve aç bir halka karşı bu düzeyde bir vahşete" hiç tanık olmadığını söyledi.

GHF, Aguilar'ın iddialarını "kesinlikle yanlış" olarak nitelendirerek, onu "kötü davranış nedeniyle işten çıkarılan hoşnutsuz bir çalışan" olduğunu öne sürdü.

İsrail hükümeti, BBC dahil uluslararası haber kuruluşlarının Gazze'ye girip bağımsız şekilde haber yapmasına izin vermiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) uzun açıklamasında tek tek tespitler aktarılıyor.

Gazze'deki insani koşulların "İsrail'in sivilleri aç bırakmayı bir savaş silahı olarak kullanmasının" doğrudan bir sonucu olduğu savunuluyor.

Devamında, sivil halkın "yardım ile temel hizmetlerden sürekli ve olarak kasıtlı olarak mahrum bırakıldığı" kaydediliyor.

'100 milyon yemek dağıtıldı' posteri

HRW'den Belkis Wille ise şunları ekliyor:

"İsrail güçleri Filistinli sivilleri yalnızca kasıtlı olarak aç bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda aileleri için çaresizce yiyecek ararken neredeyse her gün onlara ateş açıyor."

İnsan Hakları İzleme Örgütü, GHF mekanizmasının askıya alınması ve İsrail'e baskı çağrısında da bulundu.

İsrail soykırım suçlamasını da şiddetle reddediyor.

Ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez İsrail merkezli iki önde gelen kuruluşu da İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi.

İsrail açık kanıtlara karşın Gazze'de açlık yaşandığını kabul etmiyor.

Gazze'de durumun insani krize dönüşmesi sonrası G-7 ülkelerinden Filistin'i tanımayla ilgili açıklamalar geldi.

Fransa ve İngiltere Eylül ayında Filistin'i tanıma yönünde mesajlar verdi.

Kanada da benzer bir adımı atmaya hazırlanıyor.

İsrail Filistin'i tanıma açıklaması yapan ülkeleri Hamas'a güç vermekle suçlarken, ABD yönetimi de sert ifadelerle bu ülkeleri hedef aldı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Dünya, Medya, Gazze, Son Dakika

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