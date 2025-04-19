Alman vatandaşlarını tam 122 milyon lira dolandıran suç örgütü çökertildi

Yaşlı Alman vatandaşlarını arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak toplamda 122 milyon lira dolandıran suç örgütü yapılan operasyonla çökertildi.

Türkiye'de binlerce vatandaşı telefonla arayıp kandıran ve milyonlarca lirasını alan şüpheliler, Alman vatandaşlarını da dolandırdı.

122 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Alman vatandaşlarını telefonla arayıp 'adınız suç örgütüne karışmış, hakkınızda terör soruşturması' var diyerek toplam 122 milyon lira dolandıran örgüte operasyon yapıldı.

ALMAN POLİSİYLE ORTAK OPERASYON

Alman polisi ile ortaklaşa yapılan operasyonda 10 kişilik örgüt çökertildi. İki ülke arasında koordineli olarak yürütülen soruşturmada çok sayıda kişi yakalandı.

CİNAYET SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORMUŞ

Polis operasyonunda yakalanan Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ve A.E.A.'yı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Yapılan araştırmalarda gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan Ali Erdi A.'nın 9 Ocak 2014'de Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle arandığı ortaya çıktı. Almanya'nın organize suç örgütü 'Hells Angels' üyelerinden biri olduğu öğrenilen Ali Erdi A.'nın Almanya'da görülen bu cinayet davasında kesinleşmiş 'Müebbet hapis cezası' aldığı belirlendi. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sürüyor.